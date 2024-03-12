  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar 17 yaşındaki sürücü beton bariyerlere çarptı:3 yaralı

17 yaşındaki sürücü beton bariyerlere çarptı:3 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen olayda 17 yaşındaki otomobil sürücüsü beton bariyerlere çarptı. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
17 yaşındaki sürücü beton bariyerlere çarptı:3 yaralı

Afyonkarahisar'daki kaza, kent merkezi Atatürk Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (17) idaresindeki 03 AEV 519 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte S.S. ve İ.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA