Türkiye’nin en büyük göllerinden biriydi! Eber Gölü’nde içler acısı manzara

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi, Eber beldesi sınırlarında bulunan göl Türkiye'nin 12'nci büyük gölü. En derin yeri 21 metre olan gölüm yüzölçümü ise yaklaşık 120 kilometrekare. Deniz seviyesinden yüksekliği 967 metre olan gölde ayrıca Eber Sarısı adlı endemik bitki türü dünyada sadece Eber Gölü'nde yetişiyor. Bolvadin çevresindeki en önemli sulak alanlarından birisi olan göl Türkiye'de göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunduğundan sazlık alanlarıyla da birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor.

Gölde son yıllarda kuraklık, iklim değişliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı.

Önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesi ile şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyunu ulaşılıyor. Gölde kullanılan ve şimdilerde karaya oturan kayıklar ise ürküten manzarası ile adeta bir kayık mezarlığını hatırlatıyor.

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, göldeki manzaranın korkutucu boyutlara ulaştığını dile getirerek şunları söyledi:

"Eber Gölü'nün nimetlerinden faydalanarak ailemize geçindirmekteyiz. Fakat göl gelecek yıl geçim derdi beni emekli edecek gibi görünüyor. Sebebi ise çok hızlı bir şekilde suyun buharlaşması, yanlış sulama ve bilinçsiz tarım. 10 gün önce kulübenin önünde suyun içinde olan teknenin bugün kuruda kaldığını görüyoruz. Bu sıcakların böyle devam ederse ekim ayının 15'ine kadar Eber Gölü'nün yalı dediğimiz kısmındaki suyun sadece çanağın ortasında kalacağını tahmin etmekteyiz. Ama Allah'tan umut kesilmez. Rabbim verirse göl şişecek vermezse kuruyacak."