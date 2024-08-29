  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar Fethibey kasabası yakınlarında kafa kafaya çarpışan iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Üniversite hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Afyonkarahisar’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Afyonkarahisar Fethibey kasabası yakınlarında meydana geldi. Sürücü M.Y.'nin sevk ve idaresindeki 03AET403 plakalı araç ile Saraydüzü istikametinden gelen sürücü İ.E, sevk ve idaresindeki 26 AFF 925 plakalı araç çarpıştı. Kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan şahıslar yaralandı. Yaralanan 5 kişi üniversite hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA