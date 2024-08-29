Afyonkarahisar’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Afyonkarahisar Fethibey kasabası yakınlarında meydana geldi. Sürücü M.Y.'nin sevk ve idaresindeki 03AET403 plakalı araç ile Saraydüzü istikametinden gelen sürücü İ.E, sevk ve idaresindeki 26 AFF 925 plakalı araç çarpıştı. Kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan şahıslar yaralandı. Yaralanan 5 kişi üniversite hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.