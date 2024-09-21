Skandallar belediyesi bu kez rüşvet çarkında

CHP'li Burcu Köksal'ın başkanı olduğu Afyonkarahisar Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. Başkan Köksal'ın yerine belediyeyi yönettiği ileri sürülen eski gazeteci eşi Yasin Köksal'ın adı rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddiasına karıştı. Ayrıca, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı'ya şantaj yapıldığı öne sürüldü.

Yasin Köksal

60 MİLYON TL İSTEDİLER

İddiaya göre, 31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal ve belediye şirketi YÜNTAŞ'ın Genel Müdürü Kemal Doğan, Muhammed Turalı'nın avukatlığını yaptığı bir şirketten imar affı için 60 milyon lira talep etti. Yasin Köksal ve Kemal Doğan, söz konusu rüşvetin YÜNTAŞ'a gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde imar affının gerçekleştirilmeyeceğini ve şirkete ait yapıya "kepçelerle" müdahale edeceklerini belirtti. Şirket bu tehdidi kabul etmeyerek hukuki yollara başvurunca, rüşvet çarkı gün yüzüne çıktı.

Muhammed Turalı şantajlara rağmen geri adım atmadı.

Bunun üzerine Yasin Köksal, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirmek için fırsat kolladığı Sena Baki üzerinden Muhammed Turalı'ya şantaj yapmaya kalkıştı. Turalı'nın uyuşturucu kullandığına dair videolar olduğu söylenerek baskı altına alınmaya çalışıldığı öne sürüldü. 'Videolar yayınlanır' tehdidine boyun eğmeyen Turalı ise bu asılsız suçlamalara karşı yasal süreç başlattı.

Rüşvet skandalında Afyonkarahisar Belediyesi'nin şirketi YÜNTAŞ'ın kullanıldığı öne sürüldü. Muhammed Turalı yaşanan süreci CHP Genel Merkezi'ne yaptığı şikayette anlattı.

Bu gelişmelerin ardından Turalı, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa etti. İstifasına ilişkin açıklamada bulunan Turalı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kendisini makamına çağırıp kovduğunu öne sürdü. Turalı, "13 Eylül 2024 tarihinde şahsım olarak Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın özel kalem müdürü tarafından aranarak saat 11'e kadar makamda olmam gerektiğinin belirtilmesi üzerine saat 10.45'te Belediye Başkanlığında oldum. Makam odasına girdiğimde selam vermeme dahi fırsat verilmeden Burcu Köksal tarafından 'Sen gençlere seçim döneminde çalışmayın, broşür dağıtmayın demişsin, ne haddine de benim yanımda poz vermek istiyorsun' sözleriyle odadan kovuldum. Bu olay bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi.

Daha önce Başkan Köksal'ın şoförü olan Kemal Doğan, YÜNTAŞ'ın Genel Müdürlüğüne getirilmişti.

KÖKSAL'DAN AÇIKLAMA

Turalı ayrıca CHP'li Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal tarafından partili kişiler aracılığıyla ellerinde uyuşturucu içtiğine dair videolar ve kanıtlar olduğuna dair şantaja maruz kaldığını ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da ifade etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 60 milyon liralık rüşvet iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Köksal açıklamasında, söz konusu iddiaların kentteki bir yerel gazetenin uydurduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Burcu Köksal, "Ayrıca bu konuyla ilgili haberde adı geçen kişi ve kurumlar da yargı yoluna müracaat ederek şikâyetçi olmuşlardır. YÜNTAŞ, belediyemizin iştiraki olan bir anonim şirkettir. Yapılan işlemler mevzuat doğrultusunda yapılmakta ve arşivlenmektedir. Belediyemiz Sayıştay ve Mülkiye tarafından denetime tabi olup düzenli olarak incelenmektedir. Bu konuda en ufak bir şüpheye mahal verilemez" dedi.