‘Skandal Başkan için savcılar göreve’

Skandalların belediyesi Afyonkarahisar Belediyesi'nde son olarak rüşvet çarkı ortaya çıktı. İddiaya göre 31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal ve belediye şirketi YÜNTAŞ'ın Genel Müdürü Kemal Doğan, Muhammed Turalı'nın avukatlığını yaptığı bir şirketten imar affı için 60 milyon lira talep etti.

VİDEOLU ŞANTAJ YAPTI

Yasin Köksal ve Kemal Doğan, söz konusu rüşvetin YÜNTAŞ'a gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde imar affının gerçekleştirilmeyeceğini ve şirkete ait yapıya "kepçelerle" müdahale edeceklerini belirtti. Şirket bu tehdidi kabul etmeyerek hukuki yollara başvurunca, rüşvet çarkı gün yüzüne çıktı. Bunun üzerine Yasin Köksal, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirmek için fırsat kolladığı Sena Baki üzerinden Muhammed Turalı'ya şantaj yapmaya kalkıştı. Turalı'nın uyuşturucu kullandığına dair videolar olduğu söylenerek baskı altına alınmaya çalışıldığı öne sürüldü.

YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Tehditlere boyun eğmeyen Turalı ise bu asılsız suçlamalara karşı yasal süreç başlattı. Turalı, CHP Gençlik Kolları Başkanlığından da istifa etti. Yaşanan gelişmeler üzerine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 60 milyon liralık rüşvet iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Köksal açıklamasında, söz konusu iddiaların kentteki bir yerel gazetenin uydurduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bomba etkisi yaratan rüşvet çarkı iddiasıyla ilgili AK Parti İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Yeni Asır'a özel açıklamada bulundu. İddiaların oldukça vahim nitelikte olduğunu dile getiren Şahin, "CHP'li Burcu Köksal'a muhalefet partisinden bu iddialar gelse kuşkuyla yaklaşırdık. Oradaki iddialar yenilir yutulur cinsten değil" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin

GENEL MERKEZE ŞİKAYET

Şahin, "Bu iddiaların CHP'nin kendi teşkilatının içinden gelmesi ve bu dilekçenin de basında yer alması nedeniyle doğru olduğu ortaya çıkıyor. Muhammet Turalı, şikayetlerini genel merkeze bir dilekçeyle iletmiş. Bu herhangi bir gazetede sadece iddia olarak yer almış değil. Bu dilekçenin Muhammet Turalı tarafından verildiği belli. Bu iddialar doğruysa sadece basit etik kuralları değil hukukun en temel kuralları, ceza yasasının maddeleri ihlal edilmiş olur. Savcılık bu konuda vakit geçirmeden bir pozisyon almalıdır" dedi. Şahin, "Buradan hareketle delillerin karartılma ihtimalinden iddia sahibinin iddiasından vazgeçirilmesinden endişe duyarım. Hakikat ortaya çıkmalıdır. Tahkikatın tüm boyutlarıyla yürütülüp tereddütte mahal kalmayacak şekilde karar vermesi ve ilan edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

6 AYLIK BAŞKANIN VUKUAT ZİNCİRİ

Afyonkarahisar Belediyesi'nde işten çıkarma ve personele mobbing uygulandığına ilişkin iddialarında olduğunu belirten Şahin, "Böcek iddiası konusunda dava açılarak iddianame hazırlandı. Asılsız olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Mültecilerle ilgili iptal kararı var. Bir dernek açmıştı. Yargının bunun hukuk dışı olduğuna dair kararı bulunuyor. Henüz 6 ayının doldurmadan Başkan Burcu Köksal hakkında çok sayıda iddianın gündeme gelmiş olması ve bu iddiaların yargının inceleme alanına girmesi vahim bir durum" dedi.

Skandallar belediyesi bu kez rüşvet çarkında