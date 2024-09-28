Skandalların başkanından çalışana mobbing: Sürgün ettiği müdürü, var olmayan bir birime atadı

CHP'li Burcu Köksal'ın başkanı olduğu Afyonkarahisar Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. Köksal, Afyonkarahisar Bem- Bir-Sen sendika başkanı olan ve aynı zamanda belediyede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Çetinkaya'yı önce görevinden aldı. Mobbingci Başkan Köksal, Çetinkaya'yı önce birimi olmayan Etüd Proje Müdürlüğü'ne atadı. Yetmiyormuş gibi bu görevden de alarak kanalizasyona sürdü. Sürgünün gerekçesi olarak da Serdar Çetinkaya'nın aynı zamanda Afyonkarahisar Bem-Bir-Sen İl Başkanı olması dolayısıyla belediye personelinin sendika seçme ve sendikadan çıkma özgürlüğünün baskılanması olasılığını gösterdi.

HUKUKSUZ BİR UYGULAMA

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal göreve geldiğinden beri aldığı kararlarla gündemden düşmüyor. 31 Mart Yerel seçimleri kampanya döneminde yaptığı ırkçı açıklamalarıyla da gündem olan CHP'li Burcu Köksal başkan seçildikten sonra ilk icratı Suriyeli göçmenlerin dükkanlarını kapattı. Ardından seçimlerde kendisini desteklemediği için cemevini kapatan Köksal, son olarak mülteciler için nikah ücretini 25 kat artırarak 400 TL'den 10 bin liraya yükselterek skandal diyede nı Suriyedal kararların altına imzasını attı. Mesleği hukukçuluk olan Belediye Başkanı Köksal'ın hukuksuz bir uygulamaya imza attı. Afyonkarahisar Belediyesi'nde yaklaşık 4 yıl boyunca İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Serdar Çetinkaya başkan Köksal'ın hışmına uğradı. Çetinkaya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak, 2019 yılında Afyonkarahisar Belediyesi'nde kaldırılan kadrolar arasında bulunan Etüd Proje Müdürlüğüne atandı.

Serdar Çetinkaya, Köksal tarafından sürgün edildi ve usulsüzlük yapılarak olmayan bir bölüme gönderildi.

USULSÜZ İŞLEM YARGIYA TAŞINDI

Çetinkaya, 2019 yılında Afyonkarahisar Belediyesi'nde kaldırılan kadrolar arasında bulunan Etüd Proje Müdürlüğüne atanmasının ardından Belediye hizmet binasında içerisinde bir masa, bir sandalye bulunan rutubetli oda tahsis edildi. Buradan hizmet binasının 6'ncı katında bulunan boş bir oda gösterildi. Son olarak Çetinkaya Etüd Proje Müdürlüğü görevinden de alınarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisine görevlendirildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Serdar Çetinkaya hakkındaki usulsüz işlemi, Bem-Bir-Sen yargıya taşındı.

Çetinkaya'ya bu oda tahsis edildi. Odada sadece bir adet masa ve bir adet de sandalye bulunuyor.

GÖREVLENDİRME YAZISI GÖNDERİLDİ

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin Serdar Çetinkaya lehine verdiği karardan sonra, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın imzasıyla Serdar Çetinkaya'ya 12 Eylül 2024 tarihinde görevlendirme yazısı gönderildi. WhatsApp uygulaması üzerinden Burcu Köksal'ın imzasıyla gönderilen görevlendirme yazısında Serdar Çetinkaya'nın Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki görevlendirmesinin sona erdiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ömer Yıldız'a bağlı olarak Etüd Proje Müdürü olarak görev yapacağı bildirildi.