



BİLETLER SADECE BİLET.İZDENİZ.COM.TR ADRESİNDE



Tura katılım bedeli yetişkinler için 450 TL, öğrenciler için 250 TL olarak belirlendi. Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden satın alınabilecek. Etkinliğe 13 yaş altı çocuklar kabul edilmeyecek. Şehit yakınları, Gazi Kartı sahipleri ve Engelli İzmirim Kart sahibi yurttaşlar ile varsa Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçisi, rezervasyon yaptırmaları koşuluyla tura ücretsiz katılabilecek. Her sefer için ücretsiz katılım kontenjanı 40 kişiyle sınırlı tutulacak. Ücretsiz katılım rezervasyonları 0232 320 00 35 numaralı telefonun 102 ve 103 numaralı dahili hatlarından yapılabilecek.

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