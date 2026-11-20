İzmir haberleri... İzmir'in tarihini Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde keşfetmek isteyenler için Bergama Vapuru yeniden seferde. İZDENİZ tarafından düzenlenen rehberli tur, 22 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Konak İskelesi'nden hareket edecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ, İzmir'in doğal ve tarihi güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Bergama Vapuru Rehberli Körfez Turu, 22 Kasım Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Konak İskelesi'nden harekete edecek vapurla sırasıyla Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Göztepe ve Karataş gezilecek. Vapur, tur sonunda ziyaretçileri yine Konak İskelesi'ne bırakacak. Katılımcılar, rehber anlatımı eşliğinde kentin geçmişini ve kültürel mirasını denizden keşfederken İzmir'i farklı bir perspektiften görme fırsatı bulacak.
BİLETLER SADECE BİLET.İZDENİZ.COM.TR ADRESİNDE
Tura katılım bedeli yetişkinler için 450 TL, öğrenciler için 250 TL olarak belirlendi. Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden satın alınabilecek. Etkinliğe 13 yaş altı çocuklar kabul edilmeyecek. Şehit yakınları, Gazi Kartı sahipleri ve Engelli İzmirim Kart sahibi yurttaşlar ile varsa Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçisi, rezervasyon yaptırmaları koşuluyla tura ücretsiz katılabilecek. Her sefer için ücretsiz katılım kontenjanı 40 kişiyle sınırlı tutulacak. Ücretsiz katılım rezervasyonları 0232 320 00 35 numaralı telefonun 102 ve 103 numaralı dahili hatlarından yapılabilecek.