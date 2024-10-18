Banka kasasında bulunan 8 kilo altın kayıp

Savcılığın soruşturma başlattığını belirten çiftin avukatı Samet Özaydın, altınların değerinin yaklaşık 25 milyon lirayı bulduğunu belirtti. Belçika'da yaşayan R.Ö. ile eşi Ü.Ö., 2014 yılından bu yana biriktirdikleri altınları güvenlik gerekçesiyle bir bankanın Bolvadin şubesindeki iki kasada muhafaza etmeye başladı.

Çiftin avukatı Samet Özaydın

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İDDİAYA göre bugüne kadar yaklaşık 8 kilo altını muhafaza için kasalara bırakan R.Ö. ve Ü.Ö. çifti, 11 Ekim 2024 günü Bolvadin'e gelerek, altınlarından bir kısmını almak istedi. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yerinde olmadığını görünce yetkilileri çağırdı. Kasalardan birinin boş olduğunun belirlenmesi üzerine R.Ö., avukatı Samet Özaydın suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kasada aile üyeleriyle birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken, savcılık da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı