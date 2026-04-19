Sağlıklı beslenenler buraya: İşte birlikte tüketildiğinde besin değerini artıran gıdalar

Sağlıklı beslenmede sadece ne yediğimiz değil, hangi gıdaları birlikte tükettiğimiz de büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, bazı besinlerin doğru kombinasyonlarla bir araya getirildiğinde vitamin ve mineral emilimini artırarak vücuda daha fazla fayda sağladığını belirtiyor. Sebze, meyve ve baharatların uyumlu şekilde tüketilmesi ise bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkiler oluşturabiliyor.

KARABİBER VE ZEYTİNYAĞI

Karabiberde bulunan bir fitobesin olan piperin ve zeytinyağı, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini artırır. Zerdeçalın içerdiği curcumin, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan olduğu için damar sağlığını koruyarak, kalp hastalıklarının önlenmesine destek sağlayabilir.

DOMATES VE ZEYTİNYAĞI

Domatesin içeriğinde bulunan ve likopen adı verilen güçlü bir antioksidan bulunur. Likopen yağda çözünür. Zeytinyağı gibi sağlıklı bir yağ ile birlikte domates tüketmek emilimi artırmaya yardımcı olur ve özellikle kalbe iyi gelir.

BROKOLİ VE ZEYTİNYAĞI

Karotenoidler; havuç, domates, kırmızı dolmalık biber, ıspanak ve brokoli gibi kırmızı, turuncu ve koyu yeşil sebzelerde bulunan bileşiklerdir. Karotenoidlerin emilebilmesi için yağa ihtiyaç vardır. Bu besinlerden en fazla faydayı sağlamak için karotenoid içeren sebzeler; zeytinyağı veya avokado gibi kalp dostu yağlarla birlikte tüketilmelidir. Karotenoidler, antioksidan etkileri ile sağlığı korumakta, sağlıklı yaşamı desteklemektedir.

KIRMIZI ET VE BİBERİYE

Biberiyede bulunan antioksidanlar rosmarinik asit ve karnosik asit, yaşlanma belirtilerinin ana nedenlerinden biri olan etin serbest radikallerini emebilmekte ve zararlarını yok edebilir.