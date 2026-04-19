Sağlıklı beslenenler buraya: İşte birlikte tüketildiğinde besin değerini artıran gıdalar

Sağlıklı beslenmede sadece ne yediğimiz değil, hangi gıdaları birlikte tükettiğimiz de büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, bazı besinlerin doğru kombinasyonlarla bir araya getirildiğinde vitamin ve mineral emilimini artırarak vücuda daha fazla fayda sağladığını belirtiyor. Sebze, meyve ve baharatların uyumlu şekilde tüketilmesi ise bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkiler oluşturabiliyor.
KARABİBER VE ZEYTİNYAĞI
Karabiberde bulunan bir fitobesin olan piperin ve zeytinyağı, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini artırır. Zerdeçalın içerdiği curcumin, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan olduğu için damar sağlığını koruyarak, kalp hastalıklarının önlenmesine destek sağlayabilir.
DOMATES VE ZEYTİNYAĞI
Domatesin içeriğinde bulunan ve likopen adı verilen güçlü bir antioksidan bulunur. Likopen yağda çözünür. Zeytinyağı gibi sağlıklı bir yağ ile birlikte domates tüketmek emilimi artırmaya yardımcı olur ve özellikle kalbe iyi gelir.
BROKOLİ VE ZEYTİNYAĞI
Karotenoidler; havuç, domates, kırmızı dolmalık biber, ıspanak ve brokoli gibi kırmızı, turuncu ve koyu yeşil sebzelerde bulunan bileşiklerdir. Karotenoidlerin emilebilmesi için yağa ihtiyaç vardır. Bu besinlerden en fazla faydayı sağlamak için karotenoid içeren sebzeler; zeytinyağı veya avokado gibi kalp dostu yağlarla birlikte tüketilmelidir. Karotenoidler, antioksidan etkileri ile sağlığı korumakta, sağlıklı yaşamı desteklemektedir.
KIRMIZI ET VE BİBERİYE
Biberiyede bulunan antioksidanlar rosmarinik asit ve karnosik asit, yaşlanma belirtilerinin ana nedenlerinden biri olan etin serbest radikallerini emebilmekte ve zararlarını yok edebilir.
SARIMSAK VE BALIK YAĞI
Kolesterol düşürücü balık yağları, sarımsak ile birleştirildiğinde bir anti inflamatuar (vücuttaki iltihabı azaltıcı) ajan görevi görebilir.
YEŞİL ÇAY VE LİMON
Yeşil çay, kateşin içeriği bakımından zengindir ve metabolizmayı hızlandırır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan C vitamininden zengin limon, yeşil çayla birlikte tüketildiğinde antioksidan kapasitesi artarak bağışıklığı güçlendirici etkisi ortaya çıkar.
ISPANAK VE PANCAR
C vitamini açısından zengin gıdalar (narenciye, yeşilbiber, pancar), bitki bazlı demir kaynaklarıyla (ıspanak, kurubaklagiller) birlikte tüketilmelidir. Örneğin; ıspanak, pancar gibi C vitamini yüksek başka bir sebzeyle birlikte tüketildiğinde demir emilimi artar.
LAHANA VE YAĞLI BALIKLAR
Lahana, güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyumu emmek için vücudun D vitaminine ihtiyacı vardır. Bu yüzden lahanayı D vitamini açısından zengin bir olan somon, uskumru, ton gibi yağlı balıklarla birleştirebilirsiniz. Kalsiyum, kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir.
PEYNİR VE YUMURTA
Kalsiyum D vitamini ile birlikte tüketildiğinde; D vitamini, yiyeceklerden daha fazla kalsiyum emilmesine yardımcı olur. Kalsiyum kaynağı peyniri D vitamini içeren yumurta sarısı ile tüketin.
Sağlıklı beslenmede sadece ne yediğimiz değil, hangi gıdaları birlikte tükettiğimiz de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bazı besinlerin doğru kombinasyonlarla bir araya getirildiğinde vitamin ve mineral emilimini artırarak vücuda daha fazla fayda sağladığını belirtiyor. Sebze, meyve ve baharatların uyumlu şekilde tüketilmesi ise bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkiler oluşturabiliyor.
KARABİBER VE ZEYTİNYAĞI
Karabiberde bulunan bir fitobesin olan piperin ve zeytinyağı, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini artırır. Zerdeçalın içerdiği curcumin, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan olduğu için damar sağlığını koruyarak, kalp hastalıklarının önlenmesine destek sağlayabilir.
DOMATES VE ZEYTİNYAĞI
Domatesin içeriğinde bulunan ve likopen adı verilen güçlü bir antioksidan bulunur. Likopen yağda çözünür. Zeytinyağı gibi sağlıklı bir yağ ile birlikte domates tüketmek emilimi artırmaya yardımcı olur ve özellikle kalbe iyi gelir.
BROKOLİ VE ZEYTİNYAĞI
Karotenoidler; havuç, domates, kırmızı dolmalık biber, ıspanak ve brokoli gibi kırmızı, turuncu ve koyu yeşil sebzelerde bulunan bileşiklerdir. Karotenoidlerin emilebilmesi için yağa ihtiyaç vardır. Bu besinlerden en fazla faydayı sağlamak için karotenoid içeren sebzeler; zeytinyağı veya avokado gibi kalp dostu yağlarla birlikte tüketilmelidir. Karotenoidler, antioksidan etkileri ile sağlığı korumakta, sağlıklı yaşamı desteklemektedir.
KIRMIZI ET VE BİBERİYE
Biberiyede bulunan antioksidanlar rosmarinik asit ve karnosik asit, yaşlanma belirtilerinin ana nedenlerinden biri olan etin serbest radikallerini emebilmekte ve zararlarını yok edebilir. SARIMSAK VE BALIK YAĞI
Kolesterol düşürücü balık yağları, sarımsak ile birleştirildiğinde bir anti inflamatuar (vücuttaki iltihabı azaltıcı) ajan görevi görebilir.
YEŞİL ÇAY VE LİMON
Yeşil çay, kateşin içeriği bakımından zengindir ve metabolizmayı hızlandırır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan C vitamininden zengin limon, yeşil çayla birlikte tüketildiğinde antioksidan kapasitesi artarak bağışıklığı güçlendirici etkisi ortaya çıkar.
ISPANAK VE PANCAR
C vitamini açısından zengin gıdalar (narenciye, yeşilbiber, pancar), bitki bazlı demir kaynaklarıyla (ıspanak, kurubaklagiller) birlikte tüketilmelidir. Örneğin; ıspanak, pancar gibi C vitamini yüksek başka bir sebzeyle birlikte tüketildiğinde demir emilimi artar.
LAHANA VE YAĞLI BALIKLAR
Lahana, güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyumu emmek için vücudun D vitaminine ihtiyacı vardır. Bu yüzden lahanayı D vitamini açısından zengin bir olan somon, uskumru, ton gibi yağlı balıklarla birleştirebilirsiniz. Kalsiyum, kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir.
PEYNİR VE YUMURTA
Kalsiyum D vitamini ile birlikte tüketildiğinde; D vitamini, yiyeceklerden daha fazla kalsiyum emilmesine yardımcı olur. Kalsiyum kaynağı peyniri D vitamini içeren yumurta sarısı ile tüketin.