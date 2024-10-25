Servis aracı otomobille çarpıştı: 5 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesi yakınlarında öğrenci almaya giden okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde Sandıklı'ya bağlı Alagöz-Arızlar köy yolunda meydana geldi. Köyden öğrenci almaya giden Basri D. yönetimindeki okul servisi ile Mustafa Çimen'in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Ağır yaralanan Mustafa Çimen, Yadigar Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve Rasime Tanrıkulu tedavi için götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından ağır yaralı halde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Emine Çimen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Çimen, Emine Çimen, Yadigar Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve Rasime Tanrıkulu'nun cenazelerinin yarın cuma namazı sonrası Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer yandan kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan minibüs şoförü Basri D.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.