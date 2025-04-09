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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da bonzaici avukat tutuklandı

Afyonkarahisar'da bonzaici avukat tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve aracında yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan avukat A.T. hakkında tutuklama kararı verildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya Barosu'na kayıtlı avukat olduğu öğrenilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şüpheli A.T'nin kente uyuşturucu madde getirerek satacağı yönünde aldığı bilgi üzerine, şüphelinin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde durdurarak arama yapmıştı.

Aramada 1 kilo 197 gram bonzai, 0,15 gram metamfetamin, 139 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirilmiş, şüpheli A.T. gözaltına alınmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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