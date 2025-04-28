Otomobil Menderes Çayı’na uçtu: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'IN Çobanlar ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil köprüden Menderes Çayı'na uçtu. S.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağıya düştü. Menderes Çayı'na ters dönerek duran araçta bulunan sürücü ve 3 yolcu yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.