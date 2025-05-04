Pompalı tüfekle trafikte dehşet saçtılar

Afyonkarahisar'da trafikte seyir halindeyken havaya ateş açtıkları ihbar edilen iki genç, polisin 15 dakikalık kovalamacası sonucu yakalandı. Araçta pompalı tüfek ele geçirildi, sürücünün ehliyetine el konuldu. İl merkezinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, Susuz Kavşağı'ndan Afyonkarahisar şehir merkezine doğru ilerleyen bir araçtan havaya ateş edildiğini bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri alarma geçti. Polisleri gören sürücü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan araç, yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan sürücünün aday sürücü olduğu belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye toplam 17 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de el konulduğu öğrenildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.