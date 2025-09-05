Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
AFYONKARAHİSAR'DA hemzemin geçitte yaşanan kazada trenin çarptığı otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana geldi. T.K., isimli şahsın kullandığı araca hemzemin geçitten geçtiği esnada Denizli-Eskişehir seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazada araç sürücüsü T.K., ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan T.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi
