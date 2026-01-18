Evinin tadilatı tamamlanan şehit ailesine ziyaret

AFYONKARAHİSAR Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesinde evlerinin tadilatı tamamlanan Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in ailesini Çobanözü köyündeki evlerinde ziyaret etti. Yiğitbaşı gazetecilere, şehit Özen'in ailesine verdiği sözü devlet olarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şehit babası Hasan, annesi Havva ve kardeşi Tayfun Özen'in evde huzur içinde yaşaması temennisinde bulunan Yiğitbaşı, "Sinanpaşa Kaymakamlığımız, buradaki süreci yakinen takip etti. Şehit ailemizin buradaki evi önceden çok sağlıklı değildi. Ailemizden de böyle bir talebi almıştık. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve hayırseverlerin desteğiyle bu evin bakım ve onarımını yaptırdık. Daha konforlu hale getirdik. Güzel bir ev ortamı oluştu" dedi.