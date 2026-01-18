İşyeri sahibi dükkanında öldüresiye darp edildi

AFYONKARAHİSAR'DA seyyar araçta köfte ekmek satan 3 kişi, zabıtanın müdahalesinden sonra A.A'nın restoranını bastı. A.A'nın belediyeye şikayette bulunduğunu öne sürüp saldırıya geçen K.C, oğlu U.C. ve arkadaşı S.İ, talihsiz adamı yumruk ve tekmelerle darbetti. Olay sonrası bir süre bilinç kaybı yaşayan A.A. hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise gözaltına alındı. Ancak şahıslar ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan A.A'nın bir gözünde kısa süreli görme kaybı yaşandığı ve burnunun kırıldığı belirtildi.