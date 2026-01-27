Boldavin’de insan vahşeti! İşkence ile köpek katlettiler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir köpek, ayaklarından asılıp, işkence edilerek öldürüldü. Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde bir köpek, ayaklarından iple asılıp, işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, olaya ilişkin adli ve idari sürecin titizlikle yürütülmesini, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Eber Gölü Yaşasın Derneği Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Doğaya, hayvana ve yaşama düşman olan bu zihniyetle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Eber Gölü'ne zarar veren anlayış ile bir köpeği ayaklarından asarak öldüren anlayış aynıdır. Bu vicdansız ve sorumsuz bir yaklaşımdır. Toplum olarak bu caniliğe sessiz kalmamalıyız. Yaşam hakkı kutsaldır. Bir cana kıymanın bahanesi olmaz. Merhametin bittiği yerde çürüme başlar" dedi.