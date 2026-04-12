Afyon’da 20 yıl boyunca ‘yok’ sayıldılar

Afyonkarahisar'da yaşayan ve kendilerini "vatansızlar" olarak nitelendiren 8 kişilik ailenin kimlik ve vatandaşlık mücadelesi, kamu kurumlarının iş birliğiyle mutlu sonla tamamlandı. Daha önce adeta "hayalet" gibi yaşayan aile hakkında başlatılan yasal süreç kapsamında DNA incelemeleri de yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda aile üyelerinin soy bağları oluşturularak kimlikleri çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları olmadığı için yıllarca okula gidemeyen, çalışamayan ve erkekleri askere dahi alınamayan aile üyeleri, Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile yargının sürece müdahil olmasıyla kimliklerine kavuştu.

SOY BAĞLARI OLUŞTURULDU

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, aile üyelerinin kimliklerinin çıkarıldığı ve soy bağlarının oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, Galip Cimbil'in "saklı nüfus" kapsamında yaptığı başvurunun, yürütülen detaylı inceleme, tahkikat ve yargı sürecinin ardından sonuçlandırıldığı ifade edildi. Cimbil ve ailesinin, Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün titiz çalışmasıyla resmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi. 12 Haziran 2023 tarihinde İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne başvuran Galip Cimbil'in durumunun ilgili kurumlar tarafından titizlikle ele alındığı aktarıldı. Yapılan incelemelerde, Cimbil'in geçmişte "Kalip Gül" adıyla oluşturulan nüfus kaydının, usulsüz ve dayanaksız olduğu gerekçesiyle 2006 yılında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kararıyla silindiği tespit edildi. Bu tarihten itibaren aile fertlerinin kimliksiz yaşadığı ve bunun ciddi sorunlara yol açtığı belirtildi.

BEYANLAR İNCELENDİ

Valiliğin girişimiyle açılan dava sürecinde alınan yazılı beyanlar, ifade tutanakları ve MERNİS kayıtları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, ilgilinin beyanlarının doğruluğu kanaatine varıldı. Kardeşleri üzerinden yürütülen tahkikat süreci de ilgili kurumlarca olumlu sonuçlandırıldı. Aile üyeleri için DNA testleri de yapıldı. Açıklamada, yargı sürecinin titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak, Galip Cimbil'in saklı nüfus kütüğüne kaydedildiği ve kendisine geçici kimlik numarası verildiği belirtildi. Afyonkarahisar 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava kapsamında yapılan DNA incelemelerinde, Galip Cimbil'in Erdal Cimbil ve Sürmeli Aslan ile aynı soydan geldiği; Fatma Cimbil'in annesi, Ali Cimbil'in ise babası olma ihtimalinin yüzde 99,99 olduğu tespit edildi. Mahkeme, 20 Şubat 2026 tarihinde verdiği ve kesinleşen kararla bu durumu hüküm altına aldı. Kararın ardından hazırlanan dosya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, 12 Mart 2026 tarihli kararla Galip Cimbil'in "saklı nüfus" kapsamında Türk vatandaşlığını kazandığı bildirildi.