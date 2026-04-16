Devrilen TIR’dan tonlarca patates saçıldı

Afyonkarahisar'da yaklaşık 20 ton patates yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasarda meydana geldi. Bolvadin ilçesi OSB Kavşağı'nda meydana gelen olayda A.K. idaresindeki patates yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte K.K. ve M.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada, TIR'ın dorsesinde kasalar içinde taşınan tonlarca patates ise çevreye dağıldı.