Küçük kıza çarpan vicdansız sürücü yakalandı

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki kız çocuğuna çarpıp ardından arkasına bile bakmadan kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin sıkı takibi sonrası yakalandı. Milli Birlik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki kız çocuğuna o esnada hızla gelen bir motosiklet çarptı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, sürücü küçük çocuğa çarpmasına rağmen olay yerinde durmayarak kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. A.A.'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edilirken şahsa ve motor sahibine toplamda 128 bin 500 TL para cezası kesildi. A.A savcılığa sevk edildi.