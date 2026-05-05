Ege’de eğitim ve ulaşıma kar molası

AFYONKARAHİSAR'DA etkili olan kar yağışı nedeniyle Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinin tamamında, 8 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi. Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar- Ankara kara yolları ise TIR ve çekici türü araçların geçişine kapatıldı. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

ZİRAİ DON RİSKİ VAR

Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar- Sandıklı ve Afyonkarahisar- Ankara yollarının yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Afyonkarahisar Valiliği kararıyla yoğun kar yağışı sonrası Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat genelinde eğitimöğretime bugün ara verildi. Ayrıca Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçeleriyle merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinde de taşımalı eğitimle 1 gün ara verildi. Çay ilçesinde önceki gün saat 18.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, yer yer kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası özellikle kiraz ve vişne üretiminin yapıldığı tarım alanlarında zirai don riski ortaya çıktı. Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yolunda ise kar yağışı önceki gece etkili oldu. Karayolunun Kazıkbeli mevkisinde kar yağışı nedeniyle bölgede zaman zaman sürücüler araçlarını yolda durdurmak zorunda kaldı. Trafik polisi ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.