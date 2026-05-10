Eber Sarısı’nın bulunduğu yeri tahrip edene 3 milyon ceza

NESLİ tehlike altındaki endemik bitkilerden Eber Sarısı'nın yetiştiği alanları tahrip edenlere 3 milyon 496 bin 767 lira ceza kesilecek. Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber ile Akşehir göllerinin çevresinde yetişen endemik bitki türü olan Eber sarısı, her yıl mayıs ayında çiçek açıyor. Ekipler, bahar aylarında çiçeklenen Eber sarısının yetiştiği bölgelerde kontrol ve koruma faaliyetleri yürütüyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, piyan olarak da bilinen, endemik bitki türü Eber sarısının Eber ile Akşehir gölleri arasında bulunduğunu söyledi.