On binler SAHA'ya resmen akın etti!









TÜRKİYE'NİN ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dün kapılarını vatandaşlara açtı.

Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi, fotoğraflar çektirdi. On binlerin akın ettiği fuarda ürünlerin maketleri de dikkat çekti. 7'den 70'e herkes maketlerin yanında fotoğraf çektirdi.