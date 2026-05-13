Minik Alperen ablasından yapılan nakille iyileşti

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) gerçekleştirilen ve Türkiye'de bu hastalıkta ilk olma özelliği taşıyan kemik iliği nakli sayesinde, doğuştan 'piruvat kinaz' eksikliği adı verilen nadir kan hastalığıyla mücadele eden Alperen Karakuyu (4), artık düzenli kan nakline ihtiyaç duymuyor. Doğumundan itibaren 'piruvat kinaz' eksikliği adı verilen nadir bir kan hastalığıyla mücadele eden Alperen'e, 6 yaşındaki ablasından tam uyumlu kemik iliği nakli yapıldı. Türkiye'de bu hastalıkta ilk olma özelliği taşıyan kemik iliği nakli sayesinde Alperen sağlığına kavuştu. AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, "Şu an nakil sonrasında dördüncü aydayız ve hiç kan almaya ihtiyacı kalmadı. Şu an tamamen ablasının kemik iliği çalışıyor, işlev görüyor. Alperen, ülkemizde bu hastalıktan dolayı yapılan ilk kemik iliği nakli hastası. Dünyada yaklaşık sadece 70'e yakın bildirilen vaka var" bilgisini verdi.