Ekip otosu gelin arabaları oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde görev yapan Polis Memuru Kübra Birlikbaş ile Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Necip Harmancı'nın nikah töreni, protokol üyeleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çiftin nikahını Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın kıyarken, nikah şahitliklerini ise Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık, Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürü Yasin Durmuş ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar yaptı. Yoğun katılımın olduğu nikah merasiminde çiftin mutluluğu gözlerden kaçmazken, protokol üyeleri genç çifte bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu. Mesai arkadaşları, aile yakınları ve davetliler de bu anlamlı günde çifti yalnız bırakmadı. Nikaha süsledikleri ekip otosuyla gelen çifti tebrik eden davetliler, hatıra fotoğrafları çektirdi.