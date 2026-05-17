Ünsal’ı eleştirdiği için disiplin süreci başlatıldı

Hakan Solak, şu açıklamalarda bulundu: "Değerli dostlarım, Bugün CHP Karşıyaka İlçe Yönetimi'nden gönderilen mektup tarafıma ulaştı. Mektup içeriğinde yazılanlara göre CHP üyesi olarak Karşıyaka Belediye Başkanını sosyal medya üzerinden eleştirerek disiplin suçu işlemişim. Savunmamı istiyorlar. Karşıyaka da yaşayan ve ticaret yapan bir insanım. Belediye başkanının kendime göre olumsuz gördüğüm icraatlarını eleştiri hakkımı kullanarak yaptım. Sosyal medya üzerinden yazdıklarım ve paylaştıklarım hepsi acı ama yalın gerçekler.