Ünsal’ı eleştirdiği için disiplin süreci başlatıldı

Giyim markası sahibi olan Hakan Solak, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Solak, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal'ı sosyal medyada eleştirdiği gerekçesiyle parti tarafından disipline sevk edildiğini söyledi.
İlçe yönetimini taraflı davranmakla suçlayan Solak, savunma vermeyeceğini belirterek e-Devlet üzerinden partisinden ayrıldığını duyurdu.
Hakan Solak, şu açıklamalarda bulundu: "Değerli dostlarım, Bugün CHP Karşıyaka İlçe Yönetimi'nden gönderilen mektup tarafıma ulaştı. Mektup içeriğinde yazılanlara göre CHP üyesi olarak Karşıyaka Belediye Başkanını sosyal medya üzerinden eleştirerek disiplin suçu işlemişim. Savunmamı istiyorlar. Karşıyaka da yaşayan ve ticaret yapan bir insanım. Belediye başkanının kendime göre olumsuz gördüğüm icraatlarını eleştiri hakkımı kullanarak yaptım. Sosyal medya üzerinden yazdıklarım ve paylaştıklarım hepsi acı ama yalın gerçekler.
Karşıyaka CHP İlçe Yönetimi bu yanlışları görüp bu yanlışlara çanak tutuyorsa, ses çıkartmıyor ve kayıtsız şartsız taraf oluyorsa, bu işe bu yanlışlara alet olmuşlar demektir."
'ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM'
Solak, "Belediye başkanı hakkında gerçekleri ve yanlışları sosyal medya üzerinden dile getirdiğim için partimizin taraflı yöneticileri tarafından disipline sevk edilmemin üzüntüsü içerisindeyim. Savunmamı siz taraflı Karşıyaka CHP İlçe Yöneticilerine vermiyorum. Partimden E-devlet üzerinden direkt istifa ediyorum. CHP'li arkadaşlarımla partimize dışarıdan hizmet etmeye güçlü bir şekilde bu yapılanları kenara not ederek devam edeceğim" ifadelerini Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal delerini kullandı.