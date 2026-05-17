Emekliye iki önemli müjde

Memurlar ve memur emeklileri yeni maaşlar için yaklaşan temmuz ayını merakla bekliyor. Bu yıla yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi , zam oranını ortaya koyacak enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan zam oranına eklenecek enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar 4'ü belli oldu. Temmuz ayında fark verilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. İlk 4 aylık oranla bu oran aşıldı. Öte yandan milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemeleri de bugün itibarıyla başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'ın duyurduğu takvime göre, 4 bin liralık bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre 17-22 Mayıs tarihleri arasında SSK , Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesaplarına yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisseleri oranında ödemeden faydalanabilecek.

YÜZDE 10.51'E ULAŞTI

Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 olarak gerçekleşti. Yani ocak-nisan enflasyonu yüzde 14.64 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 3.28 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı. Fark ve zam oranı için kalan 2 enflasyon verisi beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Yeni ankette ekonomistler mayıs enflasyonunu yüzde 1.89, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.58 olarak gerçekleşecek.

YÜZDE 6.83 FARK

Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6.83 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla da birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin temmuz zammı yüzde 14.31'e ulaşacak. Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 746 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 746 lirayı bulacak.



MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (üniv. mez)1/4

Mevcut: 94.384

% 14.31zamlı: 107.890,35

Memur (üniv. mez) 9/1

Mevcut: 64.397

% 14.31zamlı: 73.612,21

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219

% 14.31zamlı: 92.841,44

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368

% 14.31zamlı: 83.866,96

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214

% 14.31zamlı: 101.980,52

Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617

% 14.31zamlı: 93.296,39