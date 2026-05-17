Emekliye iki önemli müjde

Memurlar ve memur emeklileri yeni maaşlar için yaklaşan temmuz ayını merakla bekliyor. Bu yıla yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, zam oranını ortaya koyacak enflasyon verilerini yakından takip ediyor.
Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan zam oranına eklenecek enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar 4'ü belli oldu. Temmuz ayında fark verilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. İlk 4 aylık oranla bu oran aşıldı. Öte yandan milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemeleri de bugün itibarıyla başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu takvime göre, 4 bin liralık bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre 17-22 Mayıs tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesaplarına yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisseleri oranında ödemeden faydalanabilecek.
YÜZDE 10.51'E ULAŞTI
Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 olarak gerçekleşti. Yani ocak-nisan enflasyonu yüzde 14.64 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 3.28 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı. Fark ve zam oranı için kalan 2 enflasyon verisi beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Yeni ankette ekonomistler mayıs enflasyonunu yüzde 1.89, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.58 olarak gerçekleşecek.
YÜZDE 6.83 FARK
Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6.83 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla da birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin temmuz zammı yüzde 14.31'e ulaşacak. Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 746 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 746 lirayı bulacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (üniv. mez)1/4
Mevcut: 94.384
% 14.31zamlı: 107.890,35
Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 14.31zamlı: 73.612,21
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 14.31zamlı: 92.841,44
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 14.31zamlı: 83.866,96
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 14.31zamlı: 101.980,52
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 14.31zamlı: 93.296,39
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 14.31zamlı: 171.951,96
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 14.31zamlı: 85.469,59
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 14.31zamlı: 109.978,79
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 14.31zamlı: 76.439,10
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 14.31zamlı: 154.420,24
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 14.31zamlı: 103.528,28
Vaiz 1/4 Mevcut: 76.653
% 14.31zamlı: 87.622,04
Avukat Mevcut: 90.000
% 14.31zamlı: 102.879,00
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM
MAYIS ve Haziran ayı enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi durumunda, en düşük emekli maaşında da yaklaşık yüzde 18,50 oranında artış yapılması bekleniyor. Halihazırda 20 bin TL seviyesinde ödenen en düşük emekli aylığının, tahmini artış oranıyla birlikte yaklaşık 23 bin 700 TL seviyesine yükselebileceği değerlendiriliyor. Kesin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek.
BEKLENTİ NE YÖNDE?
Öne çıkan veriler şöyle:
4 aylık kesinleşen zam oranı: % 14,64
Mayıs ayı enflasyon beklentisi: % 1,82
Haziran ayı enflasyon beklentisi: % 1,52
Temmuz zammı tahmini: yaklaşık % 18,50
TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME GÜNLERİ
Emekli Sandığı (4C) mensupları maaşlarını genellikle ayın 1'i ile 5'i arasında alırken, SSK (4A) emeklileri için ödemeler ayın 17'si ile 26'sı arasında, tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. SSK emeklilerinde tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar 21'inde ödemelerini alacak. Son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise 26'sında paralarına kavuşacak. Bağ-Kur (4B) statüsünde olanlar ise son rakamı 9, 7, 5 ise ayın 25'inde; 3, 1 ise 26'sında; 8, 6, 4 ise 27'sinde ve 2 ile 0 ise ayın 28'inde ödemelerini alarak süreci tamamlayacak.