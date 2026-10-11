İki araç yandı, iki kişi öldü!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüs alev aldı. Kapıları açılmadığı için araçta mahsur kalan 40 yaşındaki sürücü Azmi Alar, yanarak hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı.
Kaza, Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. Azmi Alar yönetimindeki 03 HA 322 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen tıra çarptıktan sonra yanmaya başladı.
Alevlerin hızla sardığı araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için yakınları seferber oldu. Ancak tüm çabalara rağmen Alar'a ulaşılamadı. Yakınlarının çaresiz feryatları yürekleri dağladı.
Kazada yaralanan Y.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MANİSA'DA DA YANMIŞ CESET BULUNDU
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ise yol kenarında yanan otomobilde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Kayalıoğlu Mahallesi'nde alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.