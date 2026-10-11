İki araç yandı, iki kişi öldü!

MANİSA'DA DA YANMIŞ CESET BULUNDU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ise yol kenarında yanan otomobilde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Kayalıoğlu Mahallesi'nde alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.