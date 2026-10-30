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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'daki kazılarda keşif! Tam 2 bin yıllık: O kalıntılar bulundu

Afyonkarahisar'daki kazılarda keşif! Tam 2 bin yıllık: O kalıntılar bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kaplıca kalıntıları ortaya çıkarıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’daki kazılarda keşif! Tam 2 bin yıllık: O kalıntılar bulundu

Bolvadin ilçesine bağlı Durayeri bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen kaplıca kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Kalıntıların, ilçenin termal kaynaklarının antik dönemde de kullanıldığına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Afyonkarahisar’daki kazılarda keşif! Tam 2 bin yıllık: O kalıntılar bulundu

Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üçhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Koçak ile ekibinin yürüttüğü çalışmalarda, bölgenin tarihi geçmişine ışık tutabilecek yapı kalıntıları, üzerinde incelemeler sürdürülüyor.

Afyonkarahisar’daki kazılarda keşif! Tam 2 bin yıllık: O kalıntılar bulundu

Bilimsel incelemeler ve tarihlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yapıların mimari özellikleri, kullanım dönemi ve işlevine ilişkin yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Kalıntıların, Bolvadin'in tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra termal turizm potansiyelinin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.

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