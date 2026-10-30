SON DAKİKA: 'Mumya ceset' sırrı çözüldü! Buzdolabına koyup... Detaylar kan dondurdu!

FARELERİN HAREKETLİLİĞİ CESEDİN BULUNMASINI SAĞLAMIŞTI



Mersin'de 1 Ağustos 2007 tarihinde saat 18.00 sıralarında ortaya çıkan olay, o dönem kentte büyük yankı uyandırmıştı. Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537. Sokak'ta bulunan bir evin avlusunda etrafı tuğlalarla örülmüş beton bir yapının içerisinde gizlenmiş buzdolabından erkek cesedi çıkmıştı. Evin bahçesindeki beton yapıda farelerin dolaştığını fark eden kiracının şüphe üzerine betonu balyozla kırmaya başladığı, kırılan bölümden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdiği bildirilmişti.

MUMYALANMIŞ ERKEK CESEDİ...

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sivil Savunma ekipleri tarafından beton kırılarak buzdolabına ulaşılmış, buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıkmıştı. Buzdolabının üzerinin sulu çimentoyla kapatılması nedeniyle cesedin mumya görünümü aldığı, yapılan incelemeler ve otopsi sonucunda cesedin Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. 1958 doğumlu Sefer'in kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Olayın ortaya çıktığı dönemde cesedin yaklaşık 5 yıllık olabileceği değerlendirilmiş, 2002 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Bahattin Sefer'in kaybolmasıyla bağlantısı üzerinde durulmuştu. Kamuoyunda 'mumya ceset cinayeti' olarak anılan olay, aradan geçen yıllara rağmen faili meçhul dosyalar arasında yer almıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 19 yıl sonra 6 şüphelinin yakalanmasıyla kamuoyunda uzun süre merak uyandıran cinayetin aydınlatılmasında önemli bir aşamaya gelindi.