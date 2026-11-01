Emir Sarıgül itiraf etti: Babam, Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi

Sarıgül ailesinin kara para aklama ve mal varlığı soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, geçtiğimiz gün savcılıkta ek bir ifade daha verdi. Cezaevinden getirilerek ek ifade veren Sarıgül, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e elden verilen yüz binlerce doları ve kaset/hediye paketi gibi teslim edilen para trafiğini tüm detaylarıyla ifşa etti:

"250 BİN DOLAR BIRAKTI"

O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı.

HEDİYE KUTUSUNDA 100 BİN DOLAR

Geçtiğimiz ay içerisinde Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Babam bana 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul'daki evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu, paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Meclis'e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi.