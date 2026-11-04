Afyonkarahisar'da feci kaza! Alev alan otomobili gözyaşları ile izlediler...

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Yunak köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AH 9232 plakalı otomobil ile 42 SZ 152 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçların motor bölümlerinde yangın çıktı.
ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI
Alevler kısa sürede araçları sararken otomobiller yanmaya başladı. Kazada yaralanan karı koca çiftin, yaralı halde ambulansı arayarak yardım istedikleri öğrenildi.
YARALI ÇİFT GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
Çift, sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken otomobillerinin alevler içerisinde yanışını gözyaşlarıyla izledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı çift ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası söndürüldü. Kaza sonrası iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.