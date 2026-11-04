  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da feci kaza! Alev alan otomobili gözyaşları ile izlediler...

Afyonkarahisar'da feci kaza! Alev alan otomobili gözyaşları ile izlediler...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan karı koca, alev topuna dönen araçlarını gözyaşları içerisinde izledi. İşte detaylar…

İHA

Giriş Tarihi:

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Yunak köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AH 9232 plakalı otomobil ile 42 SZ 152 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçların motor bölümlerinde yangın çıktı.

ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI

Alevler kısa sürede araçları sararken otomobiller yanmaya başladı. Kazada yaralanan karı koca çiftin, yaralı halde ambulansı arayarak yardım istedikleri öğrenildi.

YARALI ÇİFT GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Çift, sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken otomobillerinin alevler içerisinde yanışını gözyaşlarıyla izledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı çift ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası söndürüldü. Kaza sonrası iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA