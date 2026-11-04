İstanbulluları zor saatler bekliyor! Gökyüzü kararıyor, fırtına ve sağanak geliyor | İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava koşulları yeniden değişiyor. Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte yaşayan vatandaşları etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâra karşı uyardı. Gün içerisinde aralıklarla görülmesi beklenen yağışların özellikle akşam saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
İstanbulluların günlük planlarını gözden geçirmesine neden olan uyarılarda, önümüzdeki saatlere dikkat çekildi. Yağışla birlikte etkili olması beklenen poyrazın ulaşacağı hız da riskleri artırıyor.
İSTANBUL'DA EN KRİTİK SAATLER BELLİ OLDU!
AKOM'un 4 Kasım Çarşamba günü için yayımladığı hava durumu raporunda, yağışların özellikle 16.00 ile 22.00 saatleri arasında kuvvetleneceği belirtildi.
Açıklamaya göre kent genelinde metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Poyraz yönünden esecek rüzgârın hızının ise saatte 40-60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Fırtınayla birlikte kuvvetini artırması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.
AKOM'DAN PEŞ PEŞE UYARI GELDİ
AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'daki yağışların akşam saatlerinde fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinde (16.00-22.00) fırtına (40-60 km/s) ile birlikte etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, yağışların perşembe hafifleyeceği, cuma itibarı ile bölgemizi terk edeceği tahmin edilirken sıcaklıkların hafta sonuna (pazar) kadar 12-14°C aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor."
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR
Sağanak ve fırtınanın yanı sıra İstanbul'da hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Son tahminlere göre kentte sabah saatlerinde 14 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 16 dereceye çıkacağı, akşam 13, gece ise 12 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.
Nem oranının yüzde 80-95 arasında değişmesi beklenirken deniz suyu sıcaklığının 18 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR NE ZAMAN İSTANBUL'U TERK EDECEK?
AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da etkili olan yağışların perşembe günü hafiflemesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise yağışlı sistemin bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.
Ancak sıcaklıkların hafta sonu boyunca da düşüşünü koruyacağı, pazar gününe kadar 12-14 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.