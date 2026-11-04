İstanbulluları zor saatler bekliyor! Gökyüzü kararıyor, fırtına ve sağanak geliyor | İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava koşulları yeniden değişiyor. Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte yaşayan vatandaşları etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâra karşı uyardı. Gün içerisinde aralıklarla görülmesi beklenen yağışların özellikle akşam saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İstanbulluların günlük planlarını gözden geçirmesine neden olan uyarılarda, önümüzdeki saatlere dikkat çekildi. Yağışla birlikte etkili olması beklenen poyrazın ulaşacağı hız da riskleri artırıyor.