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İzmir Bayraklı'da esrarengiz olay! Denizde kadın cesedi bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Bayraklı ilçesinde denizde 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının cansız bedeni bulundu. Denizden çıkarılan kadınla ilgili inceleme başlatılırken, olayın nedeni ve kimliği araştırılıyor.

İHA

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan 30 yaşlarındaki kadın, ekipleri alarma geçirdi. Denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin aydınlatılması için çalışma başlatıldı.



Bugün öğle saatlerinde Bayraklı'da denizde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin titiz çalışmasıyla denizden karaya çıkarılan kadının sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak, şerit çekti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde ve ceset üzerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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