İzmir'de sahte gazeteci skandalı! Resmi programlara bile katılmışlar: Soruşturmada 2 tutuklama daha

Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de kendilerini polis ve gazeteci gibi tanıtarak sosyal medyada algı oluşturan şüphelilerin sahte kimlik ve kıyafetlerle yürüttüğü yöntem ortaya çıktı. Resmi programlara polis yeleğiyle katılan, sahte basın kartı kullanan ve silah sergileyen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi daha tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin ortak operasyonuyla, sosyal medyada polis ve gazeteci rolüne bürünen A.U.Ş. isimli şüpheli yakalanmış ve tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında ise 2 Kasım günü aynı suçtan F.K. ve S.C. adlı 2 şüpheli daha gözaltına alınarak 3 Kasım 'da tutuklandı.

RESMİ PROGRAMLARDA GÖREVLİ GİBİ YER ALMIŞLAR



Operasyon kapsamındaki tutuklu sayısı artarken, şüphelilerin kamuoyunu yanıltmak için izledikleri şaşırtıcı yöntemler de deşifre edildi. Resmi programlarda, polis yeleği görünümüne sahip yeleklerin sırt ve göğüs kısımlarına 'basın' ibaresi yazdırarak boy gösterdikleri, kendi tasarımları olan sahte basın kartlarıyla kendilerini gazeteci, yelekler ve kıyafetlerle ise polis gibi tanıttıkları ortaya çıktı.