İzmir’de estetik operasyonu faciasıyla bitti: 11 saatlik ameliyatın ardından hayatını kaybetti

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü. Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.