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Haberler Afyonkarahisar Çiftçiyi öldüresiye döven 3 saldırgan cezaevinde

Çiftçiyi öldüresiye döven 3 saldırgan cezaevinde

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Çiftçiyi öldüresiye döven 3 saldırgan cezaevinde

AFYONKARAHİSAR'IN Sultandağı ilçesinde tarlada çalışan A.O.B.'yi öldüresiye darbederek traktöründeki yaklaşık 1 milyon lirayı gasp etmeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı. Dereçine beldesinde meydana gelen olayda, husumetli olduğu İ.Ö. ile Konya'dan gelen Ö.K. ve G.S.'nin saldırısına uğrayan A.O.B. ağır yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırıldı. JASAT ekipleri, 3 şüpheliyi olaydan sonraki 24 saat içinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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