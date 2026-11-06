EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz açıkladı: 2027'de emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AK Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin 27 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken, düzenlemenin bu takvimin ardından şekillenebileceği belirtiliyor.

Hazırlanması beklenen yasal düzenlemede emeklilerin gelir seviyesinin iyileştirilmesi ve maaşlar arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi öne çıkıyor.

EMEKLİYE 10 BİN TL VE 15 BİN TL SEYYANEN ZAM SEÇENEĞİ

Emeklilere yönelik kulislerde konuşulan en dikkat çekici başlık ise seyyanen zam oldu. AK Parti kaynaklarına dayandırılan iddialara göre emeklilerin maaşlarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ek ödeme yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, iki farklı zam seçeneğinin gündemde olması milyonlarca emeklinin beklentisini artırdı.

Seyyanen zam uygulanması hâlinde emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve olası refah payından bağımsız olarak ilave artış yapılabilecek. Ancak düzenlemenin bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve ödeme tutarının nasıl belirleneceği henüz netlik kazanmadı.