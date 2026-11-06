EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz açıkladı: 2027'de emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 yılında emekli maaşlarına yapılması beklenen zam için milyonlarca vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri gündemdeki sıcaklığını korurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar, yeni düzenlemeye ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.
Cevdet Yılmaz şunları söyledi:
Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız. Bütün emeklilerimiz ile ilgili bir çalışma söz konusu. Bütçe sonrası yılbaşından önce kanun çalışması Meclis'e arz edilecek. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız.
"DÜZENLEME TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, emekli zammı düzenlemesine ilişkin konuştu.
Konuşmasında emeklilere yönelik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadarki değerlendirmelerimize göre yapılacak düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacak. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, ilgili birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem bu aşamada doğru olmaz. Çünkü işin bir de tedbir boyutu olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerde bir artış zaten dikkatinizi çekmiştir. Fakat nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum."
Toplantının ardından, "sözü edilen tedbirin vergi artışı anlamına gelip gelmediği" sorusu üzerine Bakan Şimşek, "2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi genel oranlarında bir artış gündemimizde yoktur." açıklamasında bulundu.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
AK Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin 27 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken, düzenlemenin bu takvimin ardından şekillenebileceği belirtiliyor.
Hazırlanması beklenen yasal düzenlemede emeklilerin gelir seviyesinin iyileştirilmesi ve maaşlar arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi öne çıkıyor.
EMEKLİYE 10 BİN TL VE 15 BİN TL SEYYANEN ZAM SEÇENEĞİ
Emeklilere yönelik kulislerde konuşulan en dikkat çekici başlık ise seyyanen zam oldu. AK Parti kaynaklarına dayandırılan iddialara göre emeklilerin maaşlarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ek ödeme yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor.
Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, iki farklı zam seçeneğinin gündemde olması milyonlarca emeklinin beklentisini artırdı.
Seyyanen zam uygulanması hâlinde emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve olası refah payından bağımsız olarak ilave artış yapılabilecek. Ancak düzenlemenin bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve ödeme tutarının nasıl belirleneceği henüz netlik kazanmadı.
OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMINDA ENFLASYON HESABI
Ocak ayında yapılacak maaş artışında yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri belirleyici olacak. Ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,18 olarak gerçekleşmesinin ardından kasım ve aralık ayı verileri de zam oranının kesinleşmesinde etkili olacak. Merkez Bankası beklenti anketlerinde kasım ayı enflasyonu yüzde 1,18, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 0,97 olarak öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin zam oranı ve memur maaşlarındaki artış için yeni hesaplamalar ortaya çıkacak.
Mevcut tahminler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,28, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,26 oranında artış oluşabileceği belirtiliyor. Kesin zam oranları ise yılın son iki enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
En düşük emekli maaşına ilişkin hesaplamalarda da dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Herhangi bir refah payı veya ilave iyileştirme yapılmadığı varsayımıyla, mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığının yüzde 10,62'lik artışla 26 bin 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Bu hesaplama, olası enflasyon artışına dayalı bir senaryo olarak öne çıkıyor. Hükümetin ayrıca seyyanen zam veya refah payı düzenlemesi yapması hâlinde en düşük emekli maaşında farklı bir rakam gündeme gelebilecek.
MEMUR EMEKLİSİ VE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2027 maaş artışında memur ve memur emeklilerinin gelirleri de değişecek. Mevcut 31 bin 527 TL seviyesindeki en düşük memur emekli maaşının yüzde 8,56'lık artışla 34 bin 225 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.
En düşük memur maaşında ise mevcut 70 bin 224 TL üzerinden yapılan hesaplamaya göre yeni tutarın 76 bin 253 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Bu rakamlar, mevcut zam tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaları yansıtıyor. Kesinleşecek enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte tutarlar yeniden şekillenecek.