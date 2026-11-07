İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? İZMİR HAVA DURUMU 7 KASIM CUMARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç Ege ve İç Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Peki İzmir'de buhün hava kaç derece olacak? İşte detaylar...
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı