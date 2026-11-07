SON DAKİKA: Afyonkarahisar’daki pompalı katliamın haritası! 1 saat, 50 Kilometre, 8 ölü! Katliam silahını 12 bin TL'ye satın almış

Son dakika haberleri... Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişilerle buluştu. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında 40 ND 574 plakalı otomobil ile biçerdöver parasıni almayan gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İLK SALDIRIDAN SONRA KAÇIŞ BAŞLADI



İlk saldırının ardından bölgeden uzaklaşan zanlı, Kıyır köyü güzergâhında Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (68) bulunduğu Fiat Doblo marka aracın önünü kesti. Aracı gasp etmek isteyen zanlı, yaşlı çifti silahla vurarak öldürdü ve otomobillerini alarak kaçışını sürdürdü.



Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen zanlı, karşı yönden gelen İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaştı. Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açan zanlı, onu da öldürdü. Böylece Ayazini'de başlayan cinayet zinciri Kıyır köyü çevresinde yani sadece yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede devam etti.