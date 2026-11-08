Dehşetin hazırlığı bir ay sürmüş...

AFYONKARAHİSAR'DA 8 kişiyi katleden cinayet zanlısının Biçerdöver yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kişileri öldürmeyi bir ay önceden planladığı ve bu sebepten dolayı tabanca almak için araştırma yaptığı fakat bulamayınca pompalı tüfek aldığı belirlendi. Öte yandan olayda kullandığı pompalı tüfeği ve çok sayıda fişeği bir ay önce 12 bin TL'ye aldığı şahsın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

'CANİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ'

İHSANİYE ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişiler olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ile öğretmen olan Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) öldürürken, yine aracını almak istediği S.P.'yi ise ağır yaraladı. Cinayetlerin ardından Eskişehir'e kaçan zanlı burada yakalanarak gözaltına alınırken, ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.