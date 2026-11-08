Göztepe’de seri sonu

Göz-Göz ilk dakikalarda rakibin top oynamasına fırsat verdi ve kontra ataklarla gol aradı. Sundberg'in yokluğu, son haftalarda savunmada düzene giren Göz-Göz'ün planını bozdu. Ardından yavaş yavaş direkt, hat kıran paslarla etkili olmaya çalışan Göz-Göz, sezonun formda ismi Juan ile 18. dakikada golü buldu. Futbolun yazılı olmayan kuralıdır, en tehlikeli dakikalar gol attıktan sonraki 5 dakikadır. Nitekim Başakşehir, 22'de soldan gelen ortayı iyi takip eden Selke'nin kafa golüyle eşitliği yakaladı. Tam bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

EŞİTLİĞİ KORUYAMADI

İkinci yarıda yine İzmir ekibi duran toplar ve taçlarla etkili olmaya çalıştı. Maçın kırılma anlarından biri 54'te Arda Özçimen'in çıkardığı top oldu. Kale ağzında Shomurodov'un topunu harika bir refleksle çıkardı. Özellikle Rhaldney ve Antunes gününde olmayınca Göztepe rakip savunmadaki boşluklara koşan Juan, Janderson ve Henrique'yi seri yaptığı 4 maçta olduğu gibi besleyemedi. 83'te Onur'un sağ kanattan ortasında kale ağzından Visca'nın şutu Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi. Göztepe sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.