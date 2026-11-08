Göztepe’de seri sonu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'e 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. İzmir ekibinin böylece 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Göz-Göz ilk dakikalarda rakibin top oynamasına fırsat verdi ve kontra ataklarla gol aradı. Sundberg'in yokluğu, son haftalarda savunmada düzene giren Göz-Göz'ün planını bozdu. Ardından yavaş yavaş direkt, hat kıran paslarla etkili olmaya çalışan Göz-Göz, sezonun formda ismi Juan ile 18. dakikada golü buldu. Futbolun yazılı olmayan kuralıdır, en tehlikeli dakikalar gol attıktan sonraki 5 dakikadır. Nitekim Başakşehir, 22'de soldan gelen ortayı iyi takip eden Selke'nin kafa golüyle eşitliği yakaladı. Tam bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
EŞİTLİĞİ KORUYAMADI
İkinci yarıda yine İzmir ekibi duran toplar ve taçlarla etkili olmaya çalıştı. Maçın kırılma anlarından biri 54'te Arda Özçimen'in çıkardığı top oldu. Kale ağzında Shomurodov'un topunu harika bir refleksle çıkardı. Özellikle Rhaldney ve Antunes gününde olmayınca Göztepe rakip savunmadaki boşluklara koşan Juan, Janderson ve Henrique'yi seri yaptığı 4 maçta olduğu gibi besleyemedi. 83'te Onur'un sağ kanattan ortasında kale ağzından Visca'nın şutu Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi. Göztepe sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
GELENEK BOZULDU
GÖZTEPE, Başakşehir FK'ya evinde son yıllarda puan kaptırmama geleneğini sürdüremedi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, yıllar sonra evinde rakibine kaybetti. Son olarak rakibine İzmir'de 2019-20 sezonunda 3-0 kaybeden Göz-Göz, yıllar sonra dün akşam İstanbul ekibine 2-1 mağlup olarak rakibi karşısında evindeki iyi performansını noktaladı.