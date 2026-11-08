Haberler Gündem Hizmette mola olmaz Hizmette mola olmaz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş programı kapsamında AK Parti ve MHP’nin Ödemiş ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. İlçenin sorunlarını ve öncelikli ihtiyaçlarını dinleyen Tugay, çok çalışma ve hizmet etme vurgusu yaparak, “Hiçbirimizin oturmak, dinlenmek ve bir şeyleri ihmal etmek gibi bir lüksü yok” dedi HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş'te bir dizi programa katıldı ve ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında tanzim satış mağazaları İZMAR'ın 26'ncı şubesi ve sonrasında Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Başkan Tugay, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Ödemiş Şubesi'ni ziyaret etti. Dr. Cemil Tugay, açılış programlarının ardından AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilat temsilcileriyle buluştu.

'HERKESİ KUCAKLAYAN BİR PARTİ'

Başkan Tugay, ziyarette yaptığı açıklamada hizmet vurgusu yaparak şöyle konuştu: "Bizler bu görevlere ülkemize, vatanımıza ve milletimize hizmet edelim diye geldik. Her zaman öyle oldu. Her zaman amacımız buydu. AK Parti, büyük bir Türkiye idealine inanan, milletin her ferdine saygısı olan ve herkesi ayrı ayrı kucaklayan bir siyasi parti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli siyasi hareketlerinden birisi. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. AK Partili olsun olmasın, herkesin bildiği bir gerçek var. AK Parti'nin bütün teşkilat mensupları bu davaya inandıkları için her koşulda kapı kapı gezen ve insanların sorunlarına çözüm bulmaya çalışan insanlardır. Bu büyük aile çok kıymetli. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."