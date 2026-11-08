Hizmette mola olmaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş'te bir dizi programa katıldı ve ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında tanzim satış mağazaları İZMAR'ın 26'ncı şubesi ve sonrasında Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Başkan Tugay, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Ödemiş Şubesi'ni ziyaret etti. Dr. Cemil Tugay, açılış programlarının ardından AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilat temsilcileriyle buluştu.
'HERKESİ KUCAKLAYAN BİR PARTİ'
Başkan Tugay, ziyarette yaptığı açıklamada hizmet vurgusu yaparak şöyle konuştu: "Bizler bu görevlere ülkemize, vatanımıza ve milletimize hizmet edelim diye geldik. Her zaman öyle oldu. Her zaman amacımız buydu. AK Parti, büyük bir Türkiye idealine inanan, milletin her ferdine saygısı olan ve herkesi ayrı ayrı kucaklayan bir siyasi parti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli siyasi hareketlerinden birisi. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. AK Partili olsun olmasın, herkesin bildiği bir gerçek var. AK Parti'nin bütün teşkilat mensupları bu davaya inandıkları için her koşulda kapı kapı gezen ve insanların sorunlarına çözüm bulmaya çalışan insanlardır. Bu büyük aile çok kıymetli. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."
'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'
Ödemiş ve İzmir ile ilgili söylenecek çok söz olduğunu ifade eden Başkan Cemil Tugay, "Sizler de benim gibi hissediyorsanız, hiçbirimizin oturmak, dinlenmek ve bir şeyleri ihmal etmek gibi bir lüksü yok. Hepimiz hangi şartlar altında olursa olsun üzerimize düşeni yapacağız. Sadece oy hesabıyla değil; her gün her dakika herkesin derdine çare olarak, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışarak sokakta, dışarda, vatandaşlarımızın evlerinde onların yanlarında olacağız. Siz de eğer böyle hissediyorsanız emin olun Ödemiş, İzmir, Türkiye çok güzel olur" diye konuştu.
'GURUR DUYUYORUZ'
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Artık dostum diyebileceğim sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile bir yol tuttuk. Beraber ıslanacağız, beraber gideceğiz bu yolda. Herkese yardımcı olmaya çalışan bir büyükşehir belediye başkanımız var. Biz onunla gurur duyuyoruz. Onunla çalışmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü yalan yok, hilaf yok. Verdiği sözü yerine getiren bir başkanımız var. İnanıyorum ki Ödemiş'e de çok katkısı olacak" diye konuştu.