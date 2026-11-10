Kayınbirader dehşeti: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR'IN Işıklar beldesinde aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Aykut Kirez, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kayınbiraderleri M.C. ve S.C. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Kirez ile kayınbiraderleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın daha da büyümesi üzerine M.C. ve S.C., yanlarındaki tüfekle eniştelerine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kirez, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından tüfekle kaçan iki şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yaklaşık bir saat sonra bir akrabalarının evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken, cinayette kullanılan tüfeği kimin ateşlediğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.