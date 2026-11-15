Afyonkarahisar İhsaniye’de buruk ara tatil

AFYONKARAHISAR'DA ara tatil öncesi öldürülen iki öğretmen görev yaptıkları okulda düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Öğrenciler, özledikleri öğretmenleri için gözyaşı döktü. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım'da yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda öldürülen öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46), ara tatil öncesinde görev yaptıkları Yukarıtandır Ortaokulu'nda anıldı. İki öğretmen için düzenlenen mevlit programına İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Hilal Mete'nin eşi Şahin Mete, meslektaşları ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yemek ikramıyla sona eren programda öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

İSİMLERİ DOLAPTA KALDI

Öğretmenlerini çok özlediklerini dile getiren öğrencilerin üzüntüsü ise herkesin yüreğini burktu. Öte yandan, hayatını kaybeden öğretmenlerin öğretmenler odasındaki dolaplarında bulunan isimlerinin halen kaldırılmadığı görüldü. Acının tazeliğini koruduğu okulda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi ekiplerinin öğrenci ve öğretmenlere bir hafta boyunca psikolojik ve sosyal destek sağladığı belirtildi.