‘Gelecek nesillerin hakkını birlikte koruyalım'

COP31'in ilk haftasını değerlendiren Bakan Murat Kurum, Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedeflediklerini belirterek iklim finansmanı, enerji dönüşümü ve uluslararası iş birliklerinde somut adımların önemine dikkat çekti Antalya'da düzenlenen COP31'in ilk haftasını değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, müzakerelerde tüm tarafların uzlaşısıyla ilerleme sağlandığını belirtti. COP31 Eylem Gündemi kapsamında 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması, atıkların yüzde 50 azaltılması ve yeniden kullanılan malzeme oranının yüzde 15'e yükseltilmesinin hedeflendiğini açıklayan Kurum, Çin ile yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık proje için irade ortaya konulduğunu kaydetti.
'GÜVENİ BÜYÜTELİM'
İlk haftada iklim finansmanı, emisyon azaltımı ve adil geçiş başta olmak üzere beş temel başlıkta ilerleme sağlandığını ifade eden Kurum, iklim mücadelesinin toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım" dedi. Gençlerin karar süreçlerine katılımı için iklim elçileri programının başlatıldığını belirten Kurum, "Bu dünyadaki her çocuğun hakkı. Bize düşen sorumluluk onlar için daha güzel bir gelecek hazırlayabilme sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.
YAZARIMIZDAN İKLİM FİNANSMANI SORUSU
GAZETEMIZ ekonomi yazarı Gonca Elibol'un iklim finansmanının büyüklüğü ve toplumun iklim mücadelesine katılımına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Murat Kurum, mevcut küresel kaynakların 1,5 derece hedefi doğrultusunda yeterli olmadığını söyledi. Devlet ve özel sektörün de dahil olduğu 3 trilyon dolarlık kaynağın yetersiz kaldığını belirten Kurum, "Bir buçuk derece hedefimiz doğrultusunda daha fazla kaynak, daha fazla enerji, daha fazla irade ortaya koymamız gerektiğini tüm bilim insanları ifade ediyor" dedi. Bakü ve Belem'de ortaya konulan finansman hedeflerine henüz ulaşılmadığını vurgulayan Kurum, "Biz yeni bir taahhüt beklemiyoruz ama mevcut taahhütlerin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Tüm dünya ülkelerine yaptığımız çağrı budur" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda COP31 Başkanlığı tarafından geliştirilen İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) girişimine değinen Kurum, mevcut kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için bu mekanizmayı hayata geçirdiklerini belirtti. Yerel yönetimlere yönelik Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti (SURFF) hakkında da bilgi veren Kurum, İLBANK koordinasyonunda, BM-Habitat ve Dünya Bankası iş birliğiyle geliştirilen mekanizmanın yerel düzeydeki uygulamaları ve iklim yatırımlarını hızlandıracağını ifade etti.
'SAVUNMA HARCAMASI'
İKLIM mücadelesinde toplumsal katılımın önemine de dikkat çeken Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nde eğitim, gençlerin bilinçlendirilmesi ve iklim farkındalığının önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'de iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırdığını ancak bu bilincin dünyanın her yerine yayılması gerektiğini belirten Kurum, "Dünyanın her yerindeki insanlığa buradan çağrıda bulunuyorum: Gelin hep birlikte bu güçlü sesi yükseltelim. Gelin hep birlikte hükümetlere, devletlere bu çağrıda bulunalım" dedi. Ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına da değinen Kurum, "Ülkeler savunma harcamalarını artırıyor ama yaşanabilecek bir dünya kalmadıktan sonra savunma harcamasını artırmanın da bir anlamı kalmıyor" ifadelerini kullandı. İklim mücadelesinde kararlılıkla ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, mevcut süreçte kaydedilen ilerlemenin olumlu olduğunu belirterek çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.