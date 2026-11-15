‘Gelecek nesillerin hakkını birlikte koruyalım'

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COP31'in ilk haftasını değerlendiren Bakan Murat Kurum, Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedeflediklerini belirterek iklim finansmanı, enerji dönüşümü ve uluslararası iş birliklerinde somut adımların önemine dikkat çekti Antalya'da düzenlenen COP31'in ilk haftasını değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, müzakerelerde tüm tarafların uzlaşısıyla ilerleme sağlandığını belirtti. COP31 Eylem Gündemi kapsamında 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması, atıkların yüzde 50 azaltılması ve yeniden kullanılan malzeme oranının yüzde 15'e yükseltilmesinin hedeflendiğini açıklayan Kurum, Çin ile yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık proje için irade ortaya konulduğunu kaydetti.

'GÜVENİ BÜYÜTELİM'

İlk haftada iklim finansmanı, emisyon azaltımı ve adil geçiş başta olmak üzere beş temel başlıkta ilerleme sağlandığını ifade eden Kurum, iklim mücadelesinin toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım" dedi. Gençlerin karar süreçlerine katılımı için iklim elçileri programının başlatıldığını belirten Kurum, "Bu dünyadaki her çocuğun hakkı. Bize düşen sorumluluk onlar için daha güzel bir gelecek hazırlayabilme sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

