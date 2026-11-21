Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'nde yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Ortaya çıkan görüntüler, şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Kavgaya kadınların da dahil olduğu olayda, aldığı darbeler sonucu yere düşen bir kadın uzun süre yerden kalkamadı. Olayda darp sonucu yaralanan 3 kişi, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.