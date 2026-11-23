Hayatın karşısına çıkardığı acılara ve engellere boyun eğmeyen 53 yaşındaki Hatice Güneş, azmiyle örnek bir başarı öyküsü yazdı. 1973 yılında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dünyaya gelen Hatice Güneş, 5 yaşında annesini, 7 yaşında babasını kaybetti. Hemşirelik lisesini kazanmasına rağmen evlendirildiği için okuyamadı. Liseye giden arkadaşlarını gözyaşları içinde izleyen Güneş, yıllar sonra hayaline kavuşmak için yeniden mücadeleye başladı. 1999'da girdiği memurluk sınavında 94 puan alarak Türkiye 195'incisi oldu. Adliyede göreve başlayan Güneş, açık liseyi bitirip Selçuk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nü kazandı.

HİNDİSTAN'A GİTTİ

İki çocuğuyla birlikte ders çalışarak üniversite eğitimini tamamladı. Eşini 2005 yılında kanser nedeniyle kaybedince çocuklarını tek başına büyütürken eğitiminden de vazgeçmedi. Doktorasını tamamladıktan sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlayan Güneş, Yunus Emre Enstitüsü'nün görevlendirmesiyle Hindistan'daki Jamia Millia Islamia Üniversitesi'nde de Türkçe öğretti. Hindistan'daki gözlemlerinden esinlenerek Türkiye, Hindistan ve Kanada'dan üç kadının yaşam mücadelesini anlattığı "Lotus Çiçekleri" adlı romanı kaleme aldı. Roman ve çocuk kitapları yazmayı sürdüren Güneş, bugün profesör unvanıyla Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyor ve geleceğin öğretmenlerini yetiştiriyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Güneş gençlere, "Duvar dibinde çalı dahi olsanız en iyi çalı siz olun" sözleriyle sesleniyor.