Kendine has yaşam kültürü, samimi insanları ve denizle iç içe dokusuyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan İzmir, sakinlerine her gün yeni bir keyif alanı sunuyor. Ancak kentin yoğun temposu içinde bazen yanı başımızdaki eşsiz deneyimleri erteleyebiliyoruz. Hem şehrin yerlilerinin hafızasını tazeleyecek hem de İzmir'i tam anlamıyla yaşamak isteyenlere rehber olacak aktiviteler öne çıkıyor.





KORDONBOYU'NDA GÜN BATIMINA KARŞI ÇİMLERDE OTURMAK

İzmir denildiğinde akla gelen ilk ritüellerin başında Kordonboyu'nun uçsuz bucaksız çimlerinde güneşin batışını izlemek geliyor. Körfezin kızıllığa büründüğü o büyülü anlarda deniz meltemini içine çekmek, dostlarla sohbet etmek ve şehrin özgür ruhunu hissetmek her İzmirlinin mutlaka yaşadığı klasikleşmiş bir gelenek olarak öne çıkıyor.