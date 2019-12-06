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'da ! Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'da intihar! Evinin bodrumunda kendini astı

06.12.2019, 11:59

'ın Nazilli ilçesinde, Halil E. (49), evinin bodrumunda iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi. Halil E.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Hastanesi'ne gönderildi.

Perde satan, evli ve 3 çocuk babası Halil E., dün saat 17.00 sıralarında, Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinin bodrumunda kendini iple tavana astı. Halil E.'nin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

Halil E.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

DHA

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